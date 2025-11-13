Путин потребовал решить вопросы льгот для инвалидов боевых действий с 2014 года

Путин: давно пора решить вопрос со льготами для инвалидов боевых действий

Проблемы с присвоением статуса инвалида и получением соответствующих льгот людям, которые защищали Донбасс еще с 2014 года, давно нужно было решить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей Игорем Бабушкиным, передает ТАСС.

Бабушкин отметил, что в РФ нужно «восстановить справедливость» в отношении бойцов, получивших ранения и в последующем — инвалидность, начиная с 2014 года. Он отметил, что в некоторых случаях военные инвалидность не оформляли, в других случаях инвалидность была оформлена как бытовая.

«Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это», — ответил глава российского государства.

Также Путин поручил Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников спецоперации.

