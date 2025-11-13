На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин потребовал решить вопросы льгот для инвалидов боевых действий с 2014 года

Путин: давно пора решить вопрос со льготами для инвалидов боевых действий
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Проблемы с присвоением статуса инвалида и получением соответствующих льгот людям, которые защищали Донбасс еще с 2014 года, давно нужно было решить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей Игорем Бабушкиным, передает ТАСС.

Бабушкин отметил, что в РФ нужно «восстановить справедливость» в отношении бойцов, получивших ранения и в последующем — инвалидность, начиная с 2014 года. Он отметил, что в некоторых случаях военные инвалидность не оформляли, в других случаях инвалидность была оформлена как бытовая.

«Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это», — ответил глава российского государства.

Также Путин поручил Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников спецоперации.

Ранее стало известно, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами