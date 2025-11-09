На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят создать брачное агентство для участников СВО

ТАСС: общественники предложили создать брачное агентство для участников СВО
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова предложила создать брачное агентство для участников СВО. Об ее инициативе пишет ТАСС.

«Первый психолог для тех, кто возвращается с СВО, это семья. Есть ребята, у которых нет семьи, значит, надо помочь, <…> надо что-то делать», — заявила она.

По словам Белеховой, появление такого агентства позволит ускорить реабилитацию возвращающихся с СВО бойцов.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в проект бюджета включат допподдержку для бойцов СВО и семей с детьми.

По словам Мишустина, в проект включат расширение выплат на погашение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение оздоровления и отдыха проживающих в арктических регионах.

Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.

