В России хотят создать брачное агентство для участников СВО

Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова предложила создать брачное агентство для участников СВО. Об ее инициативе пишет ТАСС.

«Первый психолог для тех, кто возвращается с СВО, это семья. Есть ребята, у которых нет семьи, значит, надо помочь, <…> надо что-то делать», — заявила она.

По словам Белеховой, появление такого агентства позволит ускорить реабилитацию возвращающихся с СВО бойцов.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в проект бюджета включат допподдержку для бойцов СВО и семей с детьми.

По словам Мишустина, в проект включат расширение выплат на погашение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение оздоровления и отдыха проживающих в арктических регионах.

Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.