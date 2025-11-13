На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соратник Зеленского не вернется на Украину из-за риска уголовного преследования

УП: Миндич и Цукерман не планируют возвращаться на Украину
true
true
true
close
Еврейская община города Днепр

Украинские бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Миндич и Цукерман опасаются, что по возвращении на украинскую территорию им предъявят подозрения в рамках дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетическом секторе.

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины. «Страна.ua» при этом отмечает, что санкции против Миндича намного мягче тех, что Зеленский вводил против других украинцев. Например, в них нет запрета на въезд и отказ в предоставлении виз.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами