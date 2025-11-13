Соратник Зеленского не вернется на Украину из-за риска уголовного преследования

УП: Миндич и Цукерман не планируют возвращаться на Украину

Украинские бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Миндич и Цукерман опасаются, что по возвращении на украинскую территорию им предъявят подозрения в рамках дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетическом секторе.

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины. «Страна.ua» при этом отмечает, что санкции против Миндича намного мягче тех, что Зеленский вводил против других украинцев. Например, в них нет запрета на въезд и отказ в предоставлении виз.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.