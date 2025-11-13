На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии: нужно прекратить отправлять деньги граждан ЕС на Украину

Глава МИД Венгрии призвал ЕС прекратить финансирование Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Евросоюз должен прекратить отправлять средства Украине из-за коррупции в стране. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

Украина уже много лет финансируется за счет средств граждан европейских стран, при этом коррупция на Украине вышла из-под контроля, отметил он.

По его словам, в связи с этим неудивительно, что никто так и не увидел внятного отчета о том, как были потрачены эти средства.

«И что же Брюссель хочет сделать сейчас? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Владимиру Зеленскому, чье ближайшее окружение только что было разоблачено как управляющие крупной коррупционной сетью. Пора положить конец этому безумию. Нужно прекратить отправлять деньги граждан Европы на Украину,» — написал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

На фоне этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала главу администрации президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Киеву надо бороться с коррупцией для сохранения поддержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами