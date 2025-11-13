Глава МИД Венгрии: нужно прекратить отправлять деньги граждан ЕС на Украину

Евросоюз должен прекратить отправлять средства Украине из-за коррупции в стране. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

Украина уже много лет финансируется за счет средств граждан европейских стран, при этом коррупция на Украине вышла из-под контроля, отметил он.

По его словам, в связи с этим неудивительно, что никто так и не увидел внятного отчета о том, как были потрачены эти средства.

«И что же Брюссель хочет сделать сейчас? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Владимиру Зеленскому, чье ближайшее окружение только что было разоблачено как управляющие крупной коррупционной сетью. Пора положить конец этому безумию. Нужно прекратить отправлять деньги граждан Европы на Украину,» — написал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

На фоне этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала главу администрации президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что Киеву надо бороться с коррупцией для сохранения поддержки.