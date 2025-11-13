В Кремле считают, что исторические лекции помощника президента России Владимира Мединского являются глубокими, увлекательными и содержательными, а Киев, не слушая его позицию, таким образом нарушил правила дипломатии и хорошего тона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица назвал выступления Мединского во время переговоров с Россией неприятными и объяснил этим выход Киева из них.

По словам Пескова, участники переговоров должны уважать и слушать друг друга — это правила дипломатии и хорошего тона, которым не обладает руководство Киева.

«Мог бы еще добавить, сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — сказал он.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину обвинили в неспособности к конструктивным действиям в рамках переговоров.