ЕК перечислила Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

Фон дер Ляйен: ЕК передала Украине около €6 млрд за счет дохода от активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине около €6 млрд по кредитной линии G7, выделенной под доходы от замороженных российских активов. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

«Мы сегодня выделим почти €6 млрд из кредита ERA и специального украинского фонда», — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. Он добавил, что инициатива комиссии «будет в полной мере соответствовать международному праву». Еврокомиссар отметил, что новый «репарационный» кредит будет финансироваться «за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского Центробанка, хранящихся в ЕС».

Как писало издание Politico, план Еврокомиссии предоставить Киеву беспроцентный «репарационный кредит» из средств РФ, который подлежит возврату только после окончания конфликта на Украине, якобы снимает вопрос о конфискации, которого опасается Бельгия, Германия и другие страны ЕС.

