На Западе спрогнозировали, когда Киев может остаться без денег

Politico: Киев может остаться без денег в феврале, если ЕС не изымет активы РФ
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уже в феврале Украина может остаться без средств, если Евросоюз (ЕС) не сможет договориться о выделении Киеву «репарационных кредитов» за счет изъятия замороженных российских активов. Об этом пишет издание Politico.

«Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026 годом, и она на пути к тому, чтобы остаться без денег в феврале», — говорится в материале.

Для того чтобы Украина не столкнулась с кризисом финансирования, Брюсселю нужно прекратить блокировать план по выдаче €140 млрд замороженных активов Банка России, которые хранятся в депозитарии в Бельгии.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг критику в адрес Брюсселя из-за нежелания конфисковывать замороженные активы России и обвинил страны ЕС в том, что они «поливают грязью» бельгийские власти. Он отверг ярлык «плохого мальчика», данный газетой Politico, указав, что другие европейские страны также не решаются на окончательное изъятие российских средств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Германия нашла еще €3 млрд на «укрепление Украины».

