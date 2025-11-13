Стало известно о планах премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Россию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с 17 по 18 ноября

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян на следующей неделе посетит Россию. Об этом сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Ли Цян прилетит в Россию по приглашению премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Премьер Госсовета КНР <...> с 17 по 18 ноября посетит Россию для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества», — рассказал дипломат.

Он добавил, что мероприятие состоится в Москве.

3 ноября Мишустин в составе делегации прибыл в КНР с двухдневным визитом. В первый день премьер-министр посетил город Ханчжоу, где встретился с Ли Цяном. Далее он направился в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

4 ноября портал Brasil247 написал, что встреча Мишустина и Си Цзиньпина показала, что партнерство между Россией и КНР выходит за рамки двустороннего взаимодействия. По словам журналистов, сотрудничество двух государств является «центральным элементом построения многополярного мира».

Ранее Мишустин оценил настрой на укрепление отношений между Москвой и Пекином.