Сотрудничество РФ и КНР назвали основой формирования многополярного мира

Brasil247: сотрудничество РФ и КНР стало фундаментом многополярного мира
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Фундаментальным фактором наступления многополярности в международных отношениях стало стратегическое партнерство России и Китая. Об этом пишет бразильский портал Brasil247.

Встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина показала, по мнению авторов, что партнерство между Москвой и Пекином выходит за рамки двустороннего взаимодействия, поскольку является «центральным элементом построения многополярного мира».

Кроме того, РФ и КНР участвуют в работе по установлению более справедливой и сбалансированной системы международных отношений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай с двухдневным визитом. В рамках него он встретился со своим китайским коллегой Ли Цяном, а также председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров Москва и Пекин подписали 15 документов, а также договорились вместе бороться с западными санкциями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира».

