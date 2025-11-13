Шойгу передал султану Омана послание Путина

Шойгу встретился с султаном Омана и передал ему личное послание Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал султану Омана Хайсаму бен Тарик Аль Саиду личное послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ, передает РИА Новости.

Шойгу провел встречу с Аль Саидом, в ходе которой заявил, что Москва дорожит доверительным и конструктивным характером диалога между Россией и Оманом.

Он выразил признательность султану Омана за сбалансированную и взвешенную позицию по российско-украинскому конфликту.

Кроме того, на состоявшихся в Маскате встречах с руководством Омана обсуждалась тема военно-технического сотрудничества. По словам главы Совбеза РФ, выйти на конкретные договоренности по этому вопросу важно «в связи с ростом конфликтного потенциала на Ближнем Востоке».

Шойгу прибыл в столицу Омана Маскат для переговоров с высшим руководством султаната по проблемам безопасности 11 ноября. В состав российской делегации также вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, СВР, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, «Рособоронэкспорта», «Роскосмоса», «Росатома» и других ведомств.

Ранее Шойгу заявил, что Россия планирует провести международный форум по безопасности в 2026 году.