Шойгу оценил ситуацию с продлением ДСНВ

Шойгу: осталось мало времени для сохранения одной из ключевых основ стабильности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказался о выдвинутой российским лидером Владимиром Путиным инициативе о продлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он прокомментировал эту идею в ходе интервью для РИА Новости.

«У нас осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности», — сказал Шойгу.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Во время встречи он заявил, что российская сторона планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». В то же время глава государства сообщил о готовности Москвы придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после истечения его срока действия в феврале 2026 года.

11 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также рассказал, что российское руководство предлагает США на год продлить ограничения по ДСНВ. Москва пошла на такой шаг, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны, подчеркнул дипломат.

Ранее Вашингтон предупредили о последствиях отказа от реализации инициативы Москвы по ДСНВ.