В МИД России заявили о предложении на год продлить ограничения ДСНВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает США на год продлить ограничения по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства о возможных переговорах с США по продлению ограничений в рамках ДСНВ, Лавров отметил, что в этом вопросе ситуация абсолютно прозрачна. По его словам, Россия знает, что есть у США, в американцы знают, что есть у РФ.

«Давайте год возьмем на то, чтобы, если хотите, остыть, проанализировать ситуацию, перестать все мерить через украинский аршин и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, глобальную стабильность, прежде всего с точки зрения недопущения ядерной войны», — сказал дипломат.

22 сентября президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

