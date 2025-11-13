Евросоюз адресует обвинения России с целью запугать свое население. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран», — сказал он.

По словам Шойгу, обвинения в военной угрозе и искусственное раскручивание «антироссийской истерии» среди собственного населения – давний прием Евросоюза.

До этого секретарь Совета безопасности России высказал мнение о том, что Россия десятилетиями выступала за создание пространства неделимой безопасности в Европе, в то время как европейские политики решили, что мир является главной угрозой существования Союза.

Так он отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что «для единства Европы нужен общий и ясно выраженный враг».

Во время беседы с журналистами он также заявил, что представители Запада погрузились в иллюзорный порядок, придумали свои правила и считают себя «истиной в последней инстанции». Бывший министр обороны России подчеркнул, что в конечном итоге жизнь расставит все на свои места.

Ранее Шойгу заявил о планах по «сибиризации» России.