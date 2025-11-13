На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу назвал причину обвинений Европы в адрес России

Шойгу: Европа обвиняет Россию, чтобы запугать свое население
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Евросоюз адресует обвинения России с целью запугать свое население. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран», — сказал он.

По словам Шойгу, обвинения в военной угрозе и искусственное раскручивание «антироссийской истерии» среди собственного населения – давний прием Евросоюза.

До этого секретарь Совета безопасности России высказал мнение о том, что Россия десятилетиями выступала за создание пространства неделимой безопасности в Европе, в то время как европейские политики решили, что мир является главной угрозой существования Союза.

Так он отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что «для единства Европы нужен общий и ясно выраженный враг».

Во время беседы с журналистами он также заявил, что представители Запада погрузились в иллюзорный порядок, придумали свои правила и считают себя «истиной в последней инстанции». Бывший министр обороны России подчеркнул, что в конечном итоге жизнь расставит все на свои места.

Ранее Шойгу заявил о планах по «сибиризации» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами