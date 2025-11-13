На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу заявил, что Запад погрузился в придуманный и иллюзорный порядок

Шойгу: западные элиты считают себя истиной в последней инстанции
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Представители Запада погрузились в иллюзорный порядок, придумали свои правила и считают себя «истиной в последней инстанции». Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Полностью погрузившись в придуманный и всеми силами отстаиваемый ими иллюзорный «порядок, основанный на их правилах», западные элиты считают себя истиной в последней инстанции», — заявил он.

Шойгу отметил, что жизнь расставит все на свои места.

Во время беседы с журналистами секретарь Совбеза заявил, что европейские страны Североатлантического альянса могут рассматривать любые сценарии провокаций против России. Так он прокомментировал заявление службы внешней разведки России о том, что европейские страны НАТО хотят организовать крупную диверсию против украинцев и жителей стран ЕС и обвинить в этом Москву.

6 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России доложило, что НАТО призывает Киев осуществить крупную диверсию против украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие авиакатастрофы МН17.

Ранее Шойгу заявил о планах по «сибиризации» России.

