Шойгу прокомментировал слова премьера Польши об общем враге Европы

Шойгу: Россия десятилетиями призывала создать пространство безопасности в Европе
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Россия десятилетиями выступала за создание пространства неделимой безопасности в Европе. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Так он отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что «для единства Европы нужен общий и ясно выраженный враг».

«А ведь мы на протяжении последних десятилетий неоднократно выступали за пространство неделимой безопасности на европейском континенте», — сказал секретарь Совбеза РФ.

По словам Шойгу, вместо этого европейские политики решили, что мир является главной угрозой существования Евросоюза.

Во время беседы с журналистами он также заявил, что представители Запада погрузились в иллюзорный порядок, придумали свои правила и считают себя «истиной в последней инстанции». Бывший министр обороны России подчеркнул, что в конечном итоге жизнь расставит все на свои места.

Ранее Польше предрекли роль жертвы в случае войны с Россией.

