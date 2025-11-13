На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали виновных в приостановке переговоров по Украине

Депутат Шеремет: ответственность за приостановку переговоров лежит на Украине
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Вина в приостановке переговоров по вопросу урегулирования на Украине полностью лежит на киевской власти. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, власти Украины безответственно срывают любые реальные мирные инициативы. Он объяснил, что любые переговоры строятся на компромиссах и напоминают улицу с двухсторонним движением.

«Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта, но вынуждена вести односторонний монолог, без надлежащей обратной реакции со стороны украинской власти и ее переговорщиков», — заявил депутат.

Шеремет отметил, что украинские власти постоянно меняют свои решения в контексте контактов с Россией и «срывают плохо имитируемый ими» процесс переговоров. Политик подчеркнул, что вина за это «полностью лежит на украинской стороне».

Депутат сообщил, что Украина находится под влиянием британских кураторов и искусственно создает непреодолимые заторы для урегулирования.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины предпочитают «искать не формулу мира, а формулу войны», этому стал подтверждением коррупционный скандал в стране.

Ранее Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине.

