Шойгу заявил о плохом знании истории политиками, находящимися у власти в Европе

Политики, находящиеся у власти в странах Европы, плохо знают историю своих государств. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Чем больше мы слышим об угрозах со стороны отдельных европейских руководителей в адрес России, тем нагляднее убеждаемся в том, что находящиеся там у власти политики плохо знают историю своих стран», — сказал он.

Также Шойгу выразил уверенность, что страны — члены НАТО из числа европейских государств могут рассматривать любые сценарии провокаций против РФ. Таким образом секретарь Совбеза прокомментировал заявление Службы внешней разведки России о том, что некоторые страны Североатлантического альянса хотят организовать крупную диверсию против украинцев и жителей Европейского союза и обвинить в этом Москву. Как отметил Шойгу, западные специальные службы накопили богатый опыт в организации подобного рода провокаций.

Секретарь СБ РФ добавил, что представители Запада погрузились в иллюзорный порядок, придумали свои правила и считают себя «истиной в последней инстанции». По его мнению, жизнь расставит все на свои места.

Ранее Шойгу назвал непонятными шаги США по возобновлению ядерных испытаний.