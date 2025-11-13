На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу заявил о готовности европейских стран НАТО к любым провокациям против России

Шойгу: в странах НАТО в Европе могут рассматривать любые провокации против РФ
Arben Celi/Reuters

Европейские страны Североатлантического альянса могут рассматривать любые сценарии провокаций против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Он прокомментировал заявление службы внешней разведки России о том, что европейские страны НАТО хотят организовать крупную диверсию против украинцев и жителей стран ЕС и обвинить в этом Москву. По словам Шойгу, руководство европейских государств — членов НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии. Спецслужбы Запада накопили богатый опыт в организации такого рода провокаций.

6 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что НАТО призывает Киев осуществить крупную диверсию против украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие авиакатастрофы МН17. По информации российских разведчиков, европейские члены НАТО толкают Киев на такой шаг, чтобы изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и изменить восприятие к нему общественности.

Ранее СВР рассказала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС.

