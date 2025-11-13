Оппозиция в лице Демократической партии вновь поднимает тему дела финансиста Джеффри Эпштейна, пытаясь отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Демократы используют мистификацию о деле Эпштейна, чтобы попытаться отвлечь людей от своих масштабных неудач, в частности, от самой последней из них — шатдауна», — написал глава Белого дома.

По его мнению, «в эту ловушку» попадут только очень плохие или глупые республиканцы.

12 ноября представители Демократической партии США распространили в социальной сети X скриншоты писем осужденного за организацию детской проституции финансиста Джеффри Эпштейна, содержание которых бросает тень на репутацию Трампа.

Финансист Джеффри Эпштейн был дважды осужден — в 2008 и 2019 году. В первом случае — за изнасилование 14-летней девочки и вовлечение в проституцию 36 девочек младше 16 лет. Во втором случае — за торговлю детьми. В США считают, что власти страны скрывают от общественности список клиентов Эпштейна, которые участвовали в его закрытых вечеринках, на которых желающие могли удовлетворить свои наклонности к педофилии.

Ранее сообщалось, что Эпштейну предлагали свободу за показания против Трампа.