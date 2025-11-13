Трамп проведет разведывательный брифинг

Президент США Дональд Трамп в 19:15 мск в четверг проведет разведывательный брифинг в закрытом от прессы формате. Об этом сообщается в расписании главы Белого дома.

Отмечается, что брифинг состоится в 11:15 (19:15 мск) в Овальном кабинете.

На 14:00 (22:00 мск) у Трампа запланировано подписание исполнительного указа при участии первой леди Мелании.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе совместной дискуссии с министром здравоохранения и социальных служб Робертом Кеннеди — младшим заявил, что Трамп является смешным парнем в администрации США.

Вэнс добавил, что второе место в его рейтинге самых смешных сотрудников администрации занял глава Госдепартамента и советник по национальной безопасности Марко Рубио. По словам вице-президента, он отличается невероятным чувством юмора.

В октябре Вэнс заявил, что во время перелетов Трамп бродит по борту воздушного судна Air Force 1 и будит единомышленников, чтобы они не уснули. По словам вице-президента, глава Белого дома может указывать на тех, кто уснул, и даже будить представителей СМИ, чтобы поболтать с ними.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение Трампа к «Би-би-си».