Вице-президент США рассказал о привычке Трампа будить всех в самолете

Вэнс: во время перелетов Трамп будит журналистов, чтобы они не спали

Во время перелетов президент США бродит по борту воздушного судна Air Force 1 и будит единомышленников, чтобы они не уснули. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью New York Post.

«Все шутят со мной, что, когда вы собираетесь в 23-часовую поездку с Дональдом Трампом, если вам повезет, он поспит два часа», — пошутил он.

По словам вице-президента, глава Белого дома может указывать на тех, кто уснул, и даже будить представителей СМИ, чтобы поболтать с ними.

До этого стало известно, что американский журнал Time анонсировал обложку будущего номера с изображением Трампа после критики последнего номера.

Корреспондент издания Эрик Кортеллесса рассказал, что на обложке номера, который выйдет 10 ноября, будет изображен американский лидер, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Над ним расположена надпись «Мир Трампа» (Trump's World).

Ранее Трамп раскритиковал австралийского репортера.