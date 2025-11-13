Президент Казахстана объяснил, с чем связаны успехи России

Успехи современной России связаны с ее президентом Владимиром Путиным, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обеда в Кремле в честь его визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Президент республики отметил, что успехи России связаны с деятельностью Путина, его дальновидной политикой и авторитетным лидерством.

Токаев добавил, что Россия является для Казахстана «Богом данным соседом».

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с Путиным, которая продлилась три часа. На следующий день главы государств провели официальные переговоры. Также Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Казахстаном.

6 ноября Токаев прилетел в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках поездки он провел переговоры с Трампом, а также принял участие в саммите «С5+1» (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан плюс США). Президент Казахстана назвал американского коллегу великим государственным деятелем, который был послан США свыше.

Ранее в Кремле рассказали, передавал ли Токаев Путину послания от Трампа.