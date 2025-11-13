На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о намерении Лулы да Силвы позвонить Трампу

CNN Brasil: Лула да Силва намерен обсудить с Трампом американские пошлины
Minh Hoang/AP

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен позвонить главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, чтобы обсудить пересмотр американских заградительных тарифов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает CNN Brasil.

Собеседники телеканала утверждают, что Лула да Силва намерен добиться от Трампа ускорения переговоров о пересмотре пошлин на бразильские товары.

12 ноября стало известно, что Трамп на фоне роста цен на кофе пообещал снизить тарифы на эту продукцию. В июле текущего года США ввели пошлины на импорт кофе из Бразилии, Вьетнама и Колумбии. Это привело к скачку розничных цен на кофе в августе почти на 21%.

16 октября сообщалось, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Одной из тем переговоров стали американские пошлины на товары из Бразилии.

Ранее Трамп оценил свою встречу с Лулой да Силвой.

