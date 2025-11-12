На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал снизить пошлины на кофе

Трамп пообещал снизить тарифы США на кофе на фоне роста цен
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне роста цен на кофе пообещал снизить тарифы на эту продукцию. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы снизим некоторые тарифы. Мы завезем кофе. Мы решим все это очень быстро и легко», — сказал он, отвечая на вопрос, как Белый дом намерен бороться с ростом цен на кофе.

В июле текущего года США ввели пошлины на импорт кофе из Бразилии, Вьетнама и Колумбии. Это привело к скачку розничных цен на кофе в августе почти на 21%.

В октябре члены палаты представителей Ро Ханна (демократ от Калифорнии) и Дон Бэкон (республиканец от Небраски) призвали президента освободить кофе от дополнительных пошлин.

«Администрация может сделать это, добавив кофе (как зеленый, так и обжаренный и молотый) в приложение II к указу президента 14257. Учитывая, что наша страна потребляет около 400 миллионов чашек в день, это решение — скромный, но значимый способ помочь американскому народу», — говорится в их письме Трампу.

В российских кофейнях и ресторанах цена стандартной порции эспрессо (40–60 мл) в конце октября 2025 года выросла на 36% по сравнению с октябрем прошлого года.

Ранее в «Руспродсоюзе» объяснили, что будет с ценами на кофе в 2026 году.

