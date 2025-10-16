На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бразилии сообщили о потеплении в отношениях с США

Минфин Бразилии: характер отношений с США изменился в лучшую сторону
true
true
true
close
Matias Delacroix/AP

Бразилии и Соединенным Штатам удалось выйти на новый уровень отношений, заявил глава минфина республики Фернанду Аддад. Его цитирует CNN Brasil.

«Климат [в отношениях] изменился. Я пока не знаю, что будет дальше, но считаю, что мы открыли путь к установлению теплых отношений, отделив политические вопросы от экономических», — сказал министр.

16 октября глава МИД Бразилии Мауро Виейра встретится с главой госдепа США Марко Рубио. Одной из тем переговоров станут американские пошлины на товары из Бразилии.

Встреча является продолжением телефонного разговора между президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и американским лидером Дональдом Трампом. Главы государств договорились о личной встрече, которая может пройти на саммите АСЕАН в Малайзии. Также бразильский лидер выразил готовность нанести визит в США.

Кроме того, Лула призвал Трампа отменить тарифы, введенные в отношении Бразилии.

Ранее Россия и Бразилия подписали план политических консультаций.

