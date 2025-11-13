Ушаков высказался о развитии контактов с США

Ушаков: революционных новостей в отношениях с США пока нет

Отношения между Россией и США не развиваются так быстро, как этого хотелось бы. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, нельзя считать, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступила пауза. Но, пояснил Ушаков, при сохранении двусторонних контактов на различных уровнях каких-либо «революционных новостей» пока нет.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контакты по линии администраций России и США идут по рабочим каналам.

За день до этого специальный посланник президента США Кит Келлог по Украине заявил, что Вашингтон поддерживает каналы связи с президентом России Владимиром Путиным через белорусского лидера Александра Лукашенко. По его словам, всем известно, что белорусский лидер часто контактирует с главой РФ, поэтому американская сторона установила отношения с Минском, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации.

Ранее Лавров заявил о готовности России провести саммит в Будапеште.