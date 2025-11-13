На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил о готовности России провести саммит в Будапеште

Лавров: Россия по-прежнему готова к саммиту в Будапеште
MANDEL NGAN/Reuters

Россия по-прежнему готова провести саммит в Будапеште, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Министр дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось опубликовать. В нем Лавров отметил, что РФ готова провести в столице Венгрии второй российско-американский саммит, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги встречи на Аляске. Дата саммита не определена, контакты между двумя странами продолжаются.

Глава МИД назвал лживой версию британской газеты Financial Times о том, что отмена саммита в Будапеште связана с якобы направленным с российской стороны меморандумом по Украине. По словам Лаврова, издание умышленно исказило суть и последовательность событий, чтобы все свалить на Россию и сбить президента США Дональда Трампа с предложенного им же пути к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, направленному на получение передышки для Киева и на поставки Украине оружия.

12 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью публикации Financial Times о встрече Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН был срыв переговоров.

31 октября Financial Times со ссылкой на источники написала, что в США якобы были поражены «непримиримостью» Лаврова во время его краткой встречи с Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшейся в сентябре текущего года. Как утверждали авторы статьи, «бескомпромиссные» заявления министра иностранных дел РФ относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американских властей по поводу продуктивности переговоров с российским руководством об урегулировании.

Ранее Орбан заверил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште состоится, но чуть позже.

Переговоры о мире на Украине
