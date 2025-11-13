На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев назвал Россию «Богом данным соседом»

Токаев связал все успехи современной России с политикой Путина
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал успехи современной России с деятельностью, политикой и «авторитетным лидерством» своего коллеги Владимира Путина. Слова лидера Казахстана во время визита в Москву приводит ТАСС.

«Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международной позиции вашего государства», — обратился высокий гость к Путину на обеде в Кремле в свою честь.

Токаев вспомнил казахскую мудрость, которая переводится на русский «Богом данный сосед». По его словам, таким соседом для республики является РФ. На обеде казахстанский лидер произнес тост за светлое будущее и процветание народов двух стран и Путина.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с российским коллегой. На следующий день состоялись их официальные переговоры. Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Казахстаном.

Ранее Путин пригласил Токаева к себе «попить чайку».

