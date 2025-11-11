Путин пригласил Токаева «попить чайку»

Президент России Владимир Путин пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева к себе попить «чайку» и «кофейку». Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас две части. Мы сейчас просто в неформальной обстановке поужинаем, потом я хочу пригласить вас к себе, там посидим, чайку попьем, кофейку», — сказал Путин.

Президент Казахстана в ответ поддержал это предложение.

Токаев прибыл с государственным визитом в Москву 11 ноября. В аэропорту его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября.

В ходе переговоров с Путиным запланировано обсуждение ключевых вопросов развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В числе прочего будут затронуты основные темы региональной и международной повестки.

Ранее в Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева.