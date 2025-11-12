В США обнародовали разоблачающее Трампа письмо Эпштейна

Демократы в США показали письмо Эпштейна о том, что Трамп знал о его «девочках»

Представители Демократической партии США распространили в социальной сети X скриншоты писем осужденного за организацию детской проституции финансиста Джеффри Эпштейна, содержание которых бросает тень на репутацию американского президента Дональда Трампа.

В одном из писем Эпштейн говорит, что Трамп «знал о девочках», поскольку он просил его соратницу Гислейн Максвелл прекратить заниматься этим преступным бизнесом. В другом письме Эпштейн называет Трампа «собакой, которая еще не залаяла». Кроме того, согласно третьему письму, Трамп провел немало часов с одной из несовершеннолетних жертв сексуальной эксплуатации в доме Эпштейна, но в тексте не разъясняется причина выбора такой компании.

На этом фоне американские демократы призвали полностью обнародовать документы по делу Эпштейна.

Финансист Джеффри Эпштейн был дважды осужден — в 2008 и 2019 году. В первом случае — за изнасилование 14-летней девочки и вовлечение в проституцию 36 девочек младше 16 лет. Во втором случае — за торговлю детьми. В США считают, что власти страны скрывают от общественности список клиентов Эпштейна, которые участвовали в его закрытых вечеринках, на которых желающие могли удовлетворить свои наклонности к педофилии.

До этого в конгресс США передали книгу с непристойной открыткой Трампа, адресованной Эпштейну.

Поздравительная открытка от Трампа представляла собой машинописный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины. Послание заканчивается словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

В Белом доме назвали открытку фейком.

Ранее сообщалось, что Эпштейну предлагали свободу за показания против Трампа.