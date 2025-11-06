СМИ: прокуроры предлагали Эпштейну сделку в обмен на свободу

Обвиненному в сексуальных преступлениях финансисту Джеффри Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на сокамерника бизнесмена, бывшего полицейского Николаса Тартальоне.

Он делил камеру с финансистом в исправительном центре Metropolitan Correctional Center на Манхэттене, куда Эпштейна перевели в 2019 году.

В прошении о помиловании Тартальоне, поданном в июле, говорится, что Эпштейну предлагали свидетельствовать о причастности Трампа к преступлениям самого финансиста.

Эпштейн рассказал экс-полицейскому, что бывший прокурор Морин Коми заявила ему, что финансисту ничего не придется доказывать, пока люди Трампа не смогут это опровергнуть.

До этого Верховный суд США отклонил апелляцию Гислейн Максвелл, осужденной по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних вместе с финансистом Джеффри Эпштейном.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.