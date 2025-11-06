На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: прокуроры предлагали Эпштейну сделку в обмен на свободу

NYP: Эпштейну предлагали свободу за показания против Трампа
true
true
true
close
Today/YouTube

Обвиненному в сексуальных преступлениях финансисту Джеффри Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на сокамерника бизнесмена, бывшего полицейского Николаса Тартальоне.

Он делил камеру с финансистом в исправительном центре Metropolitan Correctional Center на Манхэттене, куда Эпштейна перевели в 2019 году.

В прошении о помиловании Тартальоне, поданном в июле, говорится, что Эпштейну предлагали свидетельствовать о причастности Трампа к преступлениям самого финансиста. 

Эпштейн рассказал экс-полицейскому, что бывший прокурор Морин Коми заявила ему, что финансисту ничего не придется доказывать, пока люди Трампа не смогут это опровергнуть.

До этого Верховный суд США отклонил апелляцию Гислейн Максвелл, осужденной по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних вместе с финансистом Джеффри Эпштейном.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами