На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали, когда Трамп хочет остановить шатдаун

Белый дом: Трамп вечером 12 ноября надеется остановить шатдаун
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен остановить шатдаун вечером среды, 12 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«Президент Трамп надеется, что своей подписью он, наконец, положит конец этому разрушительному шатдауну демократов, и мы надеемся, что подписание состоится позднее сегодня вечером (по местному времени — «Газета.Ru»)», — сказала представитель Белого дома.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

9 ноября портал Axios сообщил, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Источники утверждают, что данного решения удалось добиться в обмен на голосование по закону о защите пациентов и доступном здравоохранении, а также по массовому увольнению федеральных служащих.

Ранее Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами