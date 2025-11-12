В Белом доме рассказали, когда Трамп хочет остановить шатдаун

Президент США Дональд Трамп намерен остановить шатдаун вечером среды, 12 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«Президент Трамп надеется, что своей подписью он, наконец, положит конец этому разрушительному шатдауну демократов, и мы надеемся, что подписание состоится позднее сегодня вечером (по местному времени — «Газета.Ru»)», — сказала представитель Белого дома.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

9 ноября портал Axios сообщил, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Источники утверждают, что данного решения удалось добиться в обмен на голосование по закону о защите пациентов и доступном здравоохранении, а также по массовому увольнению федеральных служащих.

Ранее Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун.