В Румынии заявили об угрозе со стороны России

Румыния будет рассматривать РФ как угрозу своей безопасности

Румыния намерена рассматривать Россию как главную угрозу своей безопасности. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны страны, размещенном на сайте администрации президента Румынии.

«Враждебные действия РФ представляют собой главные угрозы в адрес национальной безопасности Румынии», — говорится в документе.

Отмечается, что перед правительством страны стоит задача «укрепления роли Румынии в ЕС и НАТО».

Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс направит дополнительные силы на свой восточный фланг, в частности в Румынию при необходимости. Он также сказал, что Румыния остается «ценным союзником» и играет «ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе Черного моря».

В начале ноября Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину.