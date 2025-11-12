Захарова заявила, что Киев не выполнил последние договоренности по обмену пленными

Украинская сторона не выполнила последние договоренности по обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она ответила на публикации в СМИ, в которых упоминались высказывания замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что с Россией нельзя вести «творческие дискуссии».

«Подтверждаю. «Творческих дискуссий» с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения по обменам пленными. Последние обещания по обменам киевский режим сорвал», — написала она.

Как уточнила Захарова, последний обмен был выполнен примерно на 30%.

В октябре в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, стороны вернули друг другу по 185 военнослужащих. Кроме того, удалось вернуть на родину 20 гражданских лиц.

В ведомстве уточнили, что российские военнопленные сначала были направлены на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую помощь. Только после этого их доставили в Россию.

Ранее Москалькова заявила о готовности России и Украины к обмену посылками для пленных.