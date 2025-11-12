На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила, что Киев не выполнил последние договоренности по обмену пленными

Захарова: Киев сорвал запланированный обмен пленными
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинская сторона не выполнила последние договоренности по обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она ответила на публикации в СМИ, в которых упоминались высказывания замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что с Россией нельзя вести «творческие дискуссии».

«Подтверждаю. «Творческих дискуссий» с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения по обменам пленными. Последние обещания по обменам киевский режим сорвал», — написала она.

Как уточнила Захарова, последний обмен был выполнен примерно на 30%.

В октябре в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, стороны вернули друг другу по 185 военнослужащих. Кроме того, удалось вернуть на родину 20 гражданских лиц.

В ведомстве уточнили, что российские военнопленные сначала были направлены на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую помощь. Только после этого их доставили в Россию.

Ранее Москалькова заявила о готовности России и Украины к обмену посылками для пленных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами