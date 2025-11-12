Ливан ожидает начала переговоров с Израилем

Офис главы Ливана заявил об ожидании диалога с Израилем при посредничестве США

В офисе президента Ливана Джозефа Ауна заявили, что Бейрут ожидает начала переговоров с Израилем при посредничестве США. Слова Ауна цитирует РИА Новости.

«Ливан ждет ответа Израиля через США на предложение о переговорах для освобождения земли, логика силы больше не работает, мы должны обратиться к силе логики», — заявил президент Ливана.

В своем заявлении Аун отметил, что шиитское движение «Хезболла» уже не проявляет активности на юге Ливана начиная от реки Литани. Он подчеркнул, что безопасность юга и других регионов страны обеспечивают ее вооруженные силы.

6 ноября армия обороны Израиля начала серию атак против инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения.