На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ливан ожидает начала переговоров с Израилем

Офис главы Ливана заявил об ожидании диалога с Израилем при посредничестве США
true
true
true
close
Mohamed Azakir/Reuters

В офисе президента Ливана Джозефа Ауна заявили, что Бейрут ожидает начала переговоров с Израилем при посредничестве США. Слова Ауна цитирует РИА Новости.

«Ливан ждет ответа Израиля через США на предложение о переговорах для освобождения земли, логика силы больше не работает, мы должны обратиться к силе логики», — заявил президент Ливана.

В своем заявлении Аун отметил, что шиитское движение «Хезболла» уже не проявляет активности на юге Ливана начиная от реки Литани. Он подчеркнул, что безопасность юга и других регионов страны обеспечивают ее вооруженные силы.

6 ноября армия обороны Израиля начала серию атак против инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами