«Уход за захоронениями»: Германия отрицает незаконную эксгумацию солдат вермахта

Германия отрицает сообщения о том, что представители «Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями» произвели незаконную эксгумацию останков солдат вермахта в Волгоградской области в целях перезахоронения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве Германии в Москве.

Немецкая сторона пояснила, что в марте 2025 года состоялась командировка сотрудников посольства в Волгоград. Сотрудники посетили немецкие, советские и румынские военные захоронения в Россошке, возложив к ним цветы. Визит, как отметили в диппредставительстве, стал «конкретным выражением исторической ответственности и достойной памяти обо всех погибших на войне».

«Обвинение Народного союза Германии по уходу за военными могилами (VDK) в проведении якобы нелегальных эксгумационных мероприятий также абсолютно необоснованно. VDK работает в строгом соответствии с Соглашением об уходе за военными могилами, подписанным Германией и Россией в 1992 году, и никогда не проводит эксгумацию без разрешения», — сообщили в посольстве.

«Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» не проводил эксгумации на территории Свято-Вознесенского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области, так как «российские власти до этого отклонили соответствующую заявку», заявили представители ФРГ.

В посольстве напомнили, что российская сторона также осуществляет уход за военными захоронениями в Германии, у которых проводятся памятные мероприятия.

11 ноября РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону сообщило, что представители немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» произвели незаконную эксгумацию останков солдат нацистской Германии в Волгоградской области.

По данным ФСБ, в марте 2025 года посольство Германии в России при содействии немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» незаконно провело эксгумацию останков немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области. Предполагалось, что останки будут перезахоронены с воинскими почестями на мемориальном комплексе «Россошки». Как уточняется, трансляцию церемонии планировалось организовать в западных СМИ накануне 9 мая.

Ранее в Берлине расклеили агитплакаты с пленными солдатами вермахта и призывом отомстить России.