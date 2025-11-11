На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкая организация произвела незаконную эксгумацию солдат вермахта в Волгограде

РИА: спецслужбы ФРГ эксгумировали останки солдат вермахта в Волгограде
Sergey Smirnov/Global Look Press

Представители немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» произвели незаконную эксгумацию останков солдат вермахта в Волгоградской области для их перезахоронения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

Сотрудники ведомства провели обыски в офисе организации и обнаружили незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат и офицеров, а также квадрокоптер, с помощью которого по заданию МИД Германии проводилась видеосъемка местности, в том числе вблизи объектов министерства обороны России.

Во вторник в пресс-службе ведомства также сообщили о предотвращении попытки правительства и спецслужб ФРГ проведения пропагандистской акции в Волгоградской области в год празднования 80-ой годовщины Победы по незаконному перезахоронению солдат вермахта.

По данным ФСБ, в марте 2025 года посольство Германии в России при содействии немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» незаконно провело эксгумацию останков немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области. Предполагалось, что останки будут перезахоронены с воинскими почестями на мемориальном комплексе «Россошки». Как уточняется, трансляцию церемонии планировалось организовать в западных СМИ накануне 9 мая.

Ранее в Берлине расклеили агитплакаты с пленными солдатами вермахта и призывом отомстить России.

