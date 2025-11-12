В Италии заявили о готовности обсудить использование замороженных активов России

Италия открыта к обсуждению использования доходов от замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни по итогам встречи с коллегами из Украины, Германии, Франции и ЕС, передает сайт ведомства.

«Относительно возможного использования замороженных российских активов, которое в настоящее время обсуждается в Брюсселе, министр Таяни подчеркнул открытость Италии к обсуждению этого вопроса», — говорится в сообщении МИД Италии.

3 ноября газета Corriere della Sera сообщила, что Италия и Франция вслед за Бельгией выступили против передачи Украине замороженных в Европе российских активов в рамках «репарационного кредита». В публикации говорится, что правительства стран обеспокоены из-за возможной финансовой ответственности в случае, если использование активов РФ признают незаконным.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. Домбровскис добавил, что инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву».

Ранее посол сообщил о подготовке Канады к изъятию российских активов.