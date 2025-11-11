На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Владимира пойдет под суд по обвинению в получении взятки

СК: глава Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
Дмитрий Наумов/VK

Мэр Владимира Дмитрий Наумов пойдет под суд по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По соответствующей статье УК градоначальника грозит до 15 лет колонии.

На денежные средства и украшения на сумму около 1,3 миллиона рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 миллиона рублей, оформленный на жену Наумова, наложили арест.

Следователи считают, что градоначальник помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ. Также он, отмечает СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ, добавили в ведомстве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали Дмитрия Наумова 27 августа. По информации журналистов, силовики вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города.

Ранее журналисты узнали, чем владеет арестованный глава Владимира.

