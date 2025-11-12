В Раде потребовали отставки главы администрации Зеленского на фоне коррупционного скандала

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак должен уйти в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Нам необходимо: перезапуск администрации Зеленского с новым руководителем и структурой войны, усиление роли кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов», — написала она.

Также Безуглая призвала отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и провести «настоящую реформу армии».

Несколькими часами ранее Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко из-за скандала по делу о коррупции.

12 ноября антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, а также в «Энергоатоме» и у Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фракция экс-президента Петра Порошенко потребовала обсудить в Раде отставку кабмина Украины.