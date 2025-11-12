На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД РФ назначил нового генконсула в Австрии

МИД РФ: Дмитрий Черкашин назначен генконсулом РФ в австрийском Зальцбурге
МИД России

Министерство иностранных дел РФ назначило Дмитрия Черкашина генеральным консулом РФ в австрийском Зальцбурге. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Черкашин находится на дипломатической службе с 1997 года. В период с 1998 по 2002 годы он работал в Генеральном консульстве России в американском Сиэтле. После перерыва в девять лет Черкашин перешел на должность в посольстве РФ в США, где он проработал с 2011 по 2017 годы. Девять лет дипломат работал в посольстве РФ в ФРГ, в период с 2005 по 2010 и с 2020 по 2022 годы. Наконец, в период с 2023 до недавнего времени Черкашин управлял одним из отделов в Департаменте кадров МИД РФ.

До этого МИД РФ назначил Алексея Маркова генеральный консулом России в Нью-Йорке.

Маркову 45 лет, до своего назначения он занимал пост Генконсула РФ в американском Хьюстоне.

На дипломатической службе он находится с 2003 года. Марков занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2020 по 2024 годы работал начальником отдела в Департаменте Северной Америки МИД России.

Ранее канцлер Австрии высказался о возможном вступлении страны в НАТО.

