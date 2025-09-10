Россия сменила генконсула в Нью-Йорке

Новым генеральный консулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков. Об этом сообщает российский МИД.

Маркову 45 лет, до своего назначения он занимал пост Генконсула РФ в американском Хьюстоне.

На дипломатической службе он находится с 2003 года. Марков занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2020 по 2024 годы работал начальником отдела в Департаменте Северной Америки МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что дипломат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.

До Маркова пост российского генконсула в Нью-Йорке занимал Александр Захаров. На должность его назначили в ноябре 2023 года.

В июле стало известно о назначении нового генконсула России в городе Ухань в КНР — им стал Дмитрий Заворин. Позднее Министерство иностранных дел Китая выдало ему экзекватуру (разрешение на исполнение консульских функций). По информации ведомства, стороны договорились продолжать укреплять консульское сотрудничество между Россией и Китаем.

