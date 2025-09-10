На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия сменила генконсула в Нью-Йорке

МИД РФ: Алексея Маркова назначили новым генконсулом в Нью-Йорке
true
true
true
close
МИД РФ

Новым генеральный консулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков. Об этом сообщает российский МИД.

Маркову 45 лет, до своего назначения он занимал пост Генконсула РФ в американском Хьюстоне.

На дипломатической службе он находится с 2003 года. Марков занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2020 по 2024 годы работал начальником отдела в Департаменте Северной Америки МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что дипломат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.

До Маркова пост российского генконсула в Нью-Йорке занимал Александр Захаров. На должность его назначили в ноябре 2023 года.

В июле стало известно о назначении нового генконсула России в городе Ухань в КНР — им стал Дмитрий Заворин. Позднее Министерство иностранных дел Китая выдало ему экзекватуру (разрешение на исполнение консульских функций). По информации ведомства, стороны договорились продолжать укреплять консульское сотрудничество между Россией и Китаем.

Ранее Путин вручил высшую российскую награду Сергею Лаврову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами