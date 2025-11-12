На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле обвинили Киев в подрывной работе в ситуации с КТК

Песков: Россия видит террористические атаки Киева в ситуации с КТК
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия видит подрывную работу Киева в ситуации с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь мы тоже видим, скажем так, подрывную работу и буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря», — сказал представитель Кремля.

24 сентября украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Новороссийск. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть города.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил офис КТК. В компании заявили, что два работника получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум сигналом для Европейского союза. Дипломат посоветовала Брюсселю не удивляться, когда Киев начнет «оттачивать террористические навыки» на европейских аэродромах, газопроводах и нефтехранилищах.

Ранее Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Токаев ситуацию с КТК.

