Россия и Казахстан заявили о необходимости укреплять режим ДНЯО

Москва и Астана признают безальтернативность укрепления режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

«Стороны признают безальтернативность укрепления режима Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и будут предпринимать скоординированные усилия по обеспечению целостности и устойчивости Договора», — отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что Москва и Астана будут принимать меры ради предотвращения использования ДНЯО в угоду конъюнктурным интересам.

Кроме того, РФ и Казахстан договорились совместно работать над тем, чтобы не допустить размещения оружия в космосе. Также государства согласились прилагать усилия для предотвращения применения силы в отношении различных космических объектов.

Декларация о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества была принята 12 ноября. Документ подписан президентами двух стран Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее Путин предупредил, что РФ примет меры, если какая-то из стран решит возобновить ядерные испытания.