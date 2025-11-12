На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков высказался о приглашении Токаева в квартиру Путина

Песков: Путин приглашает домой тех лидеров, с которыми у него особые отношения
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру тех лидеров, с которыми у него особые отношения. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Это случается, но, конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и конструктивные, и дружеские», — сказал он.

Песков добавил, что подобные взаимоотношения позволяют гораздо эффективнее заниматься продвижением сотрудничества между государствами.

11 ноября президент Казахстана прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа.

12 ноября Путин и Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Ранее Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

