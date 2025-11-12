На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде обвинили офис Зеленского в попытках блокировать Telegram-каналы

Гончаренко: офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы
Valentyn Ogirenko/Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, чтобы они не писали о коррупционном скандале вокруг совладельца компании «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича. Об этом в соцсетях сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Ситуативная стратегия офиса: <...> заблокировать Telegram-каналы, чтобы они не упоминали о «пленках Миндича», — написал он.

Накануне Гончаренко обвинил Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели обыски у Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также в «Энергоатоме» и у главы минюста Германа Галущенко. В результате были изъяты сумки с иностранной валютой. По версии следствия, участники коррупционной схемы в энергетике под руководством Миндича отмыли около $100 млн. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский.

Ранее НАБУ узнало, что в деле «кошелька» Зеленского замешаны СБУ и прокуратура.

