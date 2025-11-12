На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков назвал неинтересным свой разговор с советником Стармера

Ушаков: разговор с советником премьера Британии был неинтересным
Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «неинтересным» разговор с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ушакова, разговор получился, но это было «неинтересно», поскольку Пауэлл стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить возможные предложения и соображения двух сторон.

«Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно», — сказал Ушаков.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что контакт Москвы и Лондона по инициативе Джонатана Пауэлла действительно состоялся, однако диалог не получил продолжения. Представитель Кремля пояснил, что со стороны советника Кира Стармера исходило острое желание рассказать о позиции европейцев, однако он не проявил желания послушать позицию России. Песков подчеркнул, что в условиях невозможности проведения обмена мнений взаимный диалог не получился.

12 ноября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что советник британского премьера безуспешно пытался наладить контакт с российскими властями. По данным издания, в начале 2025 года Пауэлл позвонил Юрию Ушакову с целью донести до Москвы позицию Великобритании и стран Евросоюза по конфликту на Украине.

Ранее стало известно, что не все лидеры в ЕС поддержали попытку Британии наладить связь с Россией.

