СМИ: в Европе не знают, как относиться к попытке Британии наладить связь с Россией

FT: не все лидеры в ЕС поддержали попытку Британии наладить связь с Россией
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Европе не смогли выработать единой позиции относительно попытки советника британского премьер-министра Джонатана Пауэлла наладить канал связи с РФ в начале этого года. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как пишет издание, ссылаясь на европейские источники, инициатива Пауэлла не была частью скоординированных действий «Большой семерки», а стала независимым шагом Великобритании, «поддержанным некоторыми европейскими столицами».

При этом отмечается, что некоторые союзники был «обеспокоены действиями Пауэлла», считая, что сначала должно быть оказано «большее давление» на Россию чтобы заставить Москву вести переговоры о прекращении войны «с максимально слабой позиции».

«Также были опасения, что попытка Пауэлла открыть отдельный канал связи вне рамок усилий США по обеспечению мирных переговоров может вызвать недовольство администрации Трампа», — пишет FT со ссылкой на источники в ЕС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 12 ноября подтвердил контакт советника британского премьер-министра с помощником президента РФ в начале этого года.

Ранее участник переговоров в Стамбуле рассказал о статусе диалога между РФ и Украиной.

Переговоры о мире на Украине
