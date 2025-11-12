«Диалог не получился»: зачем Лондон пытался установить контакт с Москвой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл действительно пытался наладить контакт Москвы и Лондона. Ранее газета Financial Times рассказала, что в начале 2025 года Пауэлл связался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. По словам Пескова, советник премьера хотел «рассказать о позиции европейцев». Однако беседа прошла неудачно, и диалог не получил продолжения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Контакт Москвы и Лондона по инициативе советника британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатана Пауэлла действительно состоялся, однако диалог не получил продолжения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнений взаимный диалог не получился», — отметил пресс-секретарь президент РФ.

Зачем Пауэлл звонил в Москву?

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника сообщила, что советник британского премьера Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт с российскими властями. По данным издания, в начале 2025 года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову с целью донести до Москвы позицию Великобритании и стран Евросоюза. Разговор прошел на фоне опасений европейских лидеров в связи с действиями президента США Дональда Трампа и его непоследовательностью в вопросе урегулирования украинского конфликта.

«Беспокойство вызывает то, что мы передаем переговоры с русскими на аутсорсинг американцам», — заявил один из собеседников.

В то же время европейский чиновник, с которым поговорили журналисты газеты, рассказал, что и инициатива советника премьера Великобритании обеспокоила некоторых союзников Лондона. Они посчитали, что подобные действия могут вызвать недовольство со стороны администрации Трампа на фоне попыток ЕС и США усадить Москву за стол переговоров с Киевом посредством санкций.

Однако, по словам собеседников FT, беседа оказалась не очень удачной, и Пауэллу в итоге не удалось поспособствовать созданию неофициального канала связи с ближайшим окружением Владимира Путина.

Один из источников также сообщил, что после первой беседы советник британского премьер-министра больше не предпринимал попыток поговорить с Юрием Ушаковым — в том числе и после саммита лидеров РФ и США на Аляске 15 августа. В то же время в канцелярии Стармера заверили, что диалог с российским правительством ведется регулярно, в том числе через посольство в Москве.

Российско-британские отношения

Ранее России неоднократно указывала на то, что Великобритания пытается блокировать мирные инициативы по Украине. В марте 2025-го об этом в разговоре с «Известиям» заявлял посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя план «коалиции желающих» по отправке в зону конфликта военных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что Британия оказывает Украине помощь в проведении террористических атак против России.

«Очевидно, что [это] делается все украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы — сто процентов», — сообщал дипломат.

В конце сентября министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что за текущий год Лондон поставил Киеву самый большой объем военной помощи.

«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — подчеркнул глава британского минобороны.

В то же время экс-глава британского разведывательного управления MI5 Элиза Мэннингем-Буллер отметила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией.

«Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность усиливаются», — добавила Мэннингем-Буллер.