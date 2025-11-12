На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия подписала соглашение по транзитным перевозкам с Казахстаном

РИА Новости: РФ и Казахстан заключили соглашение по транзитным ж/д перевозкам
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия и Казахстан заключили соглашение по транзитным железнодорожным перевозкам. Об этом сообщает РИА Новости.

Договор предусматривает развитие автомобильных пунктов пропуска на границе.

Соглашение подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

В августе Казахстан ужесточил проверки грузового транспорта на границе с Россией. В результате на границе появилась очередь из фур, в которой скопились около 10 тыс. машин. Поскольку пограничники проверяли каждую фуру, многие водители были вынуждены стоять в очереди несколько месяцев. В результате селлеры из РФ потеряли товаров на миллионы рублей, поскольку на границе застревали скоропортящиеся товары.

Причиной затора стало усиление таможенных проверок для борьбы с серым импортом. Каждый грузовик проверяют на соответствие перевозимых товаров заявленным. Не соответствующие декларациям товары отправляют на склады временного хранения, откуда их можно будет увезти только при наличии деклараций и маркировки.

Из-за ужесточения контроля на границе некоторые поставщики стали перенаправлять товары в Россию через расположенный на границе с Китаем Уссурийск и Беларусь.

Ранее Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка.

